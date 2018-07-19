В Нягани строительная фирма задолжала зарплату 400 сотрудникам

Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе обнаружила долг по зарплате на 47 млн рублей в Нягани.

В ходе внеплановой проверки госинспекцией труда выявлена задолженность по зарплате перед работниками «Монтажное управление № 5» в городе Нягань . Общая сумма выявленной задолженности составляет более 47 млн рублей.

По данным инспекции, долг образовался за четыре месяца перед 416 работникам общества.

Как говорят в инспекции, по окончании проверки руководителю общества выдано обязательное для исполнения предписание о погашении долга до 1 августа. В отношении виновных лиц возбуждены административные дела, материалы направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.