В Нягани строительная фирма задолжала зарплату 400 сотрудникам 

Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе обнаружила долг по зарплате на 47 млн рублей в Нягани.
В ходе внеплановой проверки госинспекцией труда выявлена задолженность по зарплате перед работниками «Монтажное управление № 5» в городе Нягань. Общая сумма выявленной задолженности составляет более 47 млн рублей.
По данным инспекции, долг образовался за четыре месяца перед 416 работникам общества.
Как говорят в инспекции, по окончании проверки руководителю общества выдано обязательное для исполнения предписание о погашении долга до 1 августа. В отношении виновных лиц возбуждены административные дела, материалы направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В Пыть-Яхе недобросовестному директору фирмы в мае этого года суд вынес наказание в виде штрафа за задержку заработной платы на два месяца из-за личной заинтересованности. Руководитель предприятия более 2 месяцев не оплачивал труд своих 48 подчинённых, а это около миллиона рублей. Штраф оказался не суровым — 50 тысяч рублей.