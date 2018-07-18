Госинспекция труда выявила долг по зарплате на 47 млн руб. перед рабочими в Нягани

"В ходе внеплановой проверки госинспекцией труда в ХМАО — Югре выявлена задолженность по зарплате перед работниками «Монтажное управление № 5» в городе Нягань . Общая сумма выявленной задолженности составляет более 47 млн рублей", — говорится в сообщении.

По данным инспекции, долг образовался за четыре месяца перед 416 работникам общества. «По окончании проверки руководителю общества выдано обязательное для исполнения предписание о погашении долга до 1 августа. В отношении виновных лиц возбуждены административные дела, материалы направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела», — заключили в пресс-службе.