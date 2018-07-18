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Госинспекция труда выявила долг по зарплате на 47 млн руб. перед рабочими в Нягани
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Госинспекция труда выявила долг по зарплате на 47 млн руб. перед рабочими в Нягани 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО-Югре) выявила долг по зарплате на 47 млн руб. в Нягани. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
"В ходе внеплановой проверки госинспекцией труда в ХМАО — Югре выявлена задолженность по зарплате перед работниками «Монтажное управление № 5» в городе Нягань. Общая сумма выявленной задолженности составляет более 47 млн рублей", — говорится в сообщении.
По данным инспекции, долг образовался за четыре месяца перед 416 работникам общества. «По окончании проверки руководителю общества выдано обязательное для исполнения предписание о погашении долга до 1 августа. В отношении виновных лиц возбуждены административные дела, материалы направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела», — заключили в пресс-службе.
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