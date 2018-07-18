Главу женской ячейки «Хизб ут‐Тахрир»* ждут пять лет колонии

Беспалову задержали в ноябре 2017 года. Против нее возбудили уголовное дело об организации террористической деятельности и участии в ней. При аресте женщине вменили как раз последнее.

Суд постановил отправить Аллу Беспалову в колонию сроком на пять лет. Ее супруг, уроженец Дагестана Иса Рагимов , был осужден в 2016 году. Он получил 12 лет колонии.