Главу женской ячейки «Хизб ут‐Тахрир»* ждут пять лет колонии 

Окружной военный суд Санкт‐Петербурга признал виновной главу женской ячейки террористической организации «Хизб ут‐Тахрир»* Аллу Беспалову. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщило РИА ФАН
Беспалову задержали в ноябре 2017 года. Против нее возбудили уголовное дело об организации террористической деятельности и участии в ней. При аресте женщине вменили как раз последнее.
Суд постановил отправить Аллу Беспалову в колонию сроком на пять лет. Ее супруг, уроженец Дагестана Иса Рагимов, был осужден в 2016 году. Он получил 12 лет колонии.
*«Хизб ут-Тахрир аль Ислами» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.