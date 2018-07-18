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Главу женской ячейки «Хизб ут‐Тахрир»* ждут пять лет колонии
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Главу женской ячейки «Хизб ут‐Тахрир»* ждут пять лет колонии 

360tv.ru 2 часа назад
Окружной военный суд Санкт‐Петербурга признал виновной главу женской ячейки террористической организации «Хизб ут‐Тахрир»* Аллу Беспалову. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщило РИА ФАН
Беспалову задержали в ноябре 2017 года. Против нее возбудили уголовное дело об организации террористической деятельности и участии в ней. При аресте женщине вменили как раз последнее.
Суд постановил отправить Аллу Беспалову в колонию сроком на пять лет. Ее супруг, уроженец Дагестана Иса Рагимов, был осужден в 2016 году. Он получил 12 лет колонии.
Хизб ут-Тахрир аль Ислами» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух жителей Бахчисарайского района. Их подозревают в участии в деятельности террористической организации. Мужчинам инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.5 УК РФ.
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