Ещё
Военный суд признал виновным экс-главу МУР по делу о взятках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военный суд признал виновным экс-главу МУР по делу о взятках 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Московский гарнизонный военный суд признал вину по делу о посредничестве во взяточничестве бывшего руководителя Московского уголовного розыска Виктора Трутнева, передает РИА «Новости».
Трутневу вменяется часть 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Размер взятки, посредником в получении которой по версии следствия выступил Трутнев, составляет $70 тысяч.
В данный момент Трутнев находится под домашним арестом.
Генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев был арестован по подозрению в посредничестве во взяточничестве в марте 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
Серебренников: материалы следствия не подтверждают, что мы что-то украли Мосгорсуд повторно отклонил жалобы на конфискацию имущества полковника Захарченко Серебренникова ограничили с чтением дела "Седьмой студии" до 1 сентября
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»80
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии360
У Крымского моста появится конкурент95
Украина присвоила четыре санатория в Крыму129
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение