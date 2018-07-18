Военный суд признал виновным экс-главу МУР по делу о взятках

Московский гарнизонный военный суд признал вину по делу о посредничестве во взяточничестве бывшего руководителя Московского уголовного розыска Виктора Трутнева , передает РИА «Новости»

Трутневу вменяется часть 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Размер взятки, посредником в получении которой по версии следствия выступил Трутнев, составляет $70 тысяч.

В данный момент Трутнев находится под домашним арестом.

Генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев был арестован по подозрению в посредничестве во взяточничестве в марте 2018 года.