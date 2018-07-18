Ещё
Бывший глава МУРа получил условный срок по делу о коррупции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы сроки ввода конкурента "Северного потока-2"
Названы сроки ввода конкурента "Северного потока-2"

Бывший глава МУРа получил условный срок по делу о коррупции 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Московский гарнизонный военный суд смягчил обвинение экс-начальнику Московского уголовного розыска генералу Виктору Трутневу по делу о коррупции и назначил ему наказание в виде пяти лет условно, передает РИА Новости.
Отставному полицейскому вменялась статья УК «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Сумма взятки, посредником в которой следствие называет Трутнева, составила 70 тысяч долларов. Виновными по этому делу в среду суд также признал экс-сотрудника УФСБ Артура Юсуфова, Дениса Семенова и Алексея Винокурова.
По данным СМИ, Трутнев обвиняется в вымогательстве денег у АО «Научно-исследовательский технологический институт имени Снегирева», одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов. С санкции Московского гарнизонного военного суда дома у Трутнева был проведен обыск, а самого его несколько раз допрашивали. В разгар следственных действий генерал оказался в больнице, что в СК восприняли как попытку уклониться от следствия.
BFM.RU: последние новости
Мосгорсуд признал законным арест квартиры экс-супруги главы группы «Сумма» В Чечне — суд над главой местного отделения «Мемориала» Ходатайство об аресте бывшего главы СКР Москвы суд рассмотрит в закрытом режиме
Комментарии  Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной131
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры135
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа118
В Москве введен план «Перехват»176
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии371
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение