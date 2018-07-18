Бывший глава МУРа получил условный срок по делу о коррупции

Московский гарнизонный военный суд смягчил обвинение экс-начальнику Московского уголовного розыска генералу Виктору Трутневу по делу о коррупции и назначил ему наказание в виде пяти лет условно, передает РИА Новости

Алексея Винокурова. Отставному полицейскому вменялась статья УК «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Сумма взятки, посредником в которой следствие называет Трутнева, составила 70 тысяч долларов. Виновными по этому делу в среду суд также признал экс-сотрудника УФСБ Артура Юсуфова, Дениса Семенова

По данным СМИ, Трутнев обвиняется в вымогательстве денег у АО «Научно-исследовательский технологический институт имени Снегирева», одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов. С санкции Московского гарнизонного военного суда дома у Трутнева был проведен обыск, а самого его несколько раз допрашивали. В разгар следственных действий генерал оказался в больнице, что в СК восприняли как попытку уклониться от следствия.