Жителя Владикавказа подозревают в изнасиловании 13-летней девочки

Полиция задержала жителя Владикавказа по подозрению в изнасиловании подростка, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Следователи считают, что в ноябре 2017 года 54-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю родственницу своей супруги, пока той не было дома.

Суд выслушал ходатайство следователей и определил мужчину под стражу на время дальнейшего расследования.

Обвинение в изнасиловании несовершеннолетней будет предъявлено мужчине в ближайшее время. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления