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Жителя Владикавказа подозревают в изнасиловании 13-летней девочки
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Жителя Владикавказа подозревают в изнасиловании 13-летней девочки 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полиция задержала жителя Владикавказа по подозрению в изнасиловании подростка, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Следователи считают, что в ноябре 2017 года 54-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю родственницу своей супруги, пока той не было дома.
Суд выслушал ходатайство следователей и определил мужчину под стражу на время дальнейшего расследования.
Обвинение в изнасиловании несовершеннолетней будет предъявлено мужчине в ближайшее время. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления
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