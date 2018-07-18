На Ямале УК начисляла собственникам плату за обслуживание несуществующего оборудования

За полгода на Ямале зафиксировано свыше 1300 нарушений закона в сфере ЖКХ, об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. По результатам проверок более 300 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 56 — к административной, возбуждено пять уголовных дел.

В селе Салемал Ямальского района управляющая компания брала с собственников деньги за обслуживание оборудования, которого фактически в доме нет: людям выставляли счета за содержание несуществующих радио— и телекоммуникационных установок, систем аварийного освещения, пожаротушения и сигнализации.

«По результатам рассмотрения внесенных прокурорами представлений произведен перерасчет платы за жилищные услуги в сумме около миллиона рублей. Деньги вернули жильцам 243 квартир. По факту взимания с жителей Салемала платы за неоказанные услуги по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено и в Пуровском районе. Там подрядчик, выигравший тендер на капитальный ремонт пяти домов, незаконно получил почти полмиллиона рублей.

Нарушения зафиксированы и в окружной столице. УК «Салехардская жилищная компания» и общество «Олимп» не выполняли все предусмотренные договором услуги по содержанию домов. Зимой очистка дворовой территории от снега проводилась несвоевременно, при этом перерасчет платы за неоказанные услуги не производился.