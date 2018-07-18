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Орловский пироман отправится на пять лет в колонию строгого режима
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Орловский пироман отправится на пять лет в колонию строгого режима 

РИА 57 59 минут назад
Фото: РИА 57
Железнодорожный суд Орла вынес приговор местному жителю, который в ночь на 18 ноября 2017 года поджигал припаркованные машины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет. Отбывать его мужчина будет в колонии строгого режима.
Злоумышленник разбивал стекла авто, потрошил сидения и поджигал набивку. Орудовал на улицах на улицах Приборостроительная, Старо-Московская, Московская и Адрианова. Три машины были уничтожены полностью, две повреждены. Одно из транспортных средств спасла сигнализация, при звуках тревоги поджигателю пришлось скрыться, не доведя преступный замысел до конца.
Мужчина мельком попал на запись двух камер видеонаблюдения. Далее правоохранители стали отрабатывать лиц, судимых за аналогичные преступления, связанные с умышленным уничтожением чужого имущества. 50-летнего пиромана нашли вечером 18 ноября.
Отметим, ущерб, нанесенный мужчиной оценили в 1,645 млн рублей.
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