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Под Будённовском поймали подозреваемого в убийстве гражданской жены
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Под Будённовском поймали подозреваемого в убийстве гражданской жены 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Подозреваемый в убийстве 23-летней жительницы села Прасковея Будённовского района задержан по горячим следам, сообщили STAV.AIF.RU следственное управление СКР по Ставропольскому краю.
Ранее Денис Шмонов был объявлен розыск по делу об убийстве женщины, с которой ранее проживал вместе.
«По данным следствия, вечером 16 июля мужчина, подозревая свою сожительницу 1994 года рождения в неверности, находясь дома у её матери в селе Прасковея Буденновского района, нанес ей не менее двух ударов ножом по телу, от которых она впоследствии скончалась в больнице», — говорится в сообщении.
Подозреваемый скрывался в подвале у матери. Сейчас он заключён под стражу.
По словам соседей, подозреваемый потреблял наркотики, и его гражданская жена ушла жить к матери, которая проживает на улице Дзержинского. «Он пришёл к дому около 9 вечера и пырнул женщину тонким кухонным ножом, — рассказал STAV.AIF.RU один из жителей села. — Она была живая, но „скорая“ очень медленно ехала, потому что в районе весь парк „скорой помощи“ в ужасном состоянии. Родственники звонили врачам четыре раза. Она умерла уже в больнице, вроде как от говорят внутреннего кровоизлияния. У неё осталось двое детей».
Ориентировки на Шмонова, подозреваемого в убийстве Любови Глуховой, появились накануне в социальных сетях.
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