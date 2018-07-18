Под Будённовском поймали подозреваемого в убийстве гражданской жены

Ранее Денис Шмонов был объявлен розыск по делу об убийстве женщины, с которой ранее проживал вместе.

«По данным следствия, вечером 16 июля мужчина, подозревая свою сожительницу 1994 года рождения в неверности, находясь дома у её матери в селе Прасковея Буденновского района, нанес ей не менее двух ударов ножом по телу, от которых она впоследствии скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

Подозреваемый скрывался в подвале у матери. Сейчас он заключён под стражу.

По словам соседей, подозреваемый потреблял наркотики, и его гражданская жена ушла жить к матери, которая проживает на улице Дзержинского. «Он пришёл к дому около 9 вечера и пырнул женщину тонким кухонным ножом, — рассказал STAV.AIF.RU один из жителей села. — Она была живая, но „скорая“ очень медленно ехала, потому что в районе весь парк „скорой помощи“ в ужасном состоянии. Родственники звонили врачам четыре раза. Она умерла уже в больнице, вроде как от говорят внутреннего кровоизлияния. У неё осталось двое детей».

Ориентировки на Шмонова, подозреваемого в убийстве Любови Глуховой, появились накануне в социальных сетях.