В Петербурге секретарь суда отказался подписывать протокол и сел

Бывший секретарь Октябрьского районного суда Петербурга Александр Эйвазов за воспрепятствование осуществлению правосудия приговорен к 1 году и 10 месяцам колонии-поселения. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на Объединенную пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

«В счет отбытия наказания Эйвазову зачтен срок содержания под стражей с августа прошлого года из расчета один день в СИЗО за два дня в колонии-поселении», — сообщили в ОПС. Мера пресечения Эйвазову оставлена без изменений. В колонию осужденный должен быть направлен под конвоем.

Адвокат Иван Павлов , представляющий интересы Эйвазова, заявил, что его подзащитный не согласен с приговором и будет добиваться оправдания.

Как следует из материалов дела, 15 ноября 2016 года Эйвазов в качестве секретаря судебного заседания фиксировал ход судебного следствия по уголовному делу. В соответствии с УПК России секретарь обязан изготовить и подписать протокол судебного заседания в течение трех дней.

Однако, по данным следствия, на почве личной неприязни к судье и из желания отменить приговор, Эйвазов до 29 декабря 2016 года умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием своего служебного положения»).