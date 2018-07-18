Ещё
На Урале директор пошла на обман, чтобы обеспечить нужды школы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале директор пошла на обман, чтобы обеспечить нужды школы 

АиФ Урал 49 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Свердловской области директор школы пошла на обман, чтобы обеспечить нужды образовательного учреждения. При этом часть денег женщина потратила на то, чтобы выплатить штрафы, наложенные на нее контролирующими органами, об этом сообщает в среду, 18 июля, «АиФ-Урал».
Инцидент произошел в общеобразовательной школе Серова. Директор фиктивно устроила свою знакомую воспитателем группы продленного дня. Однако заранее было известно, что новый сотрудник не будет работать в образовательном учреждении. При этом в дальнейшем женщина издавала приказы о назначении премий воспитательнице, которые выплачивались из муниципального и областного бюджета.
Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, все деньги «воспитательница» передавала директору, которая самостоятельно распоряжалась ими. Всего таким образом ей удалось заполучить больше 110 тыс. рублей. Часть денег она потратила на нужды школы. Еще 40 тыс. рублей ушло на оплату административных штрафов, которые были наложены на нее контролирующими органами.
Директора признали виновной по статье «Служебный подлог» и «Мошенничество». Суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы. Также она должна будет выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.
АиФ Урал: последние новости
Почему не признаны останки царя, упавший депутат и Алапаевск – самое важное Будет ли ФНС с 1 июля брать налог со всех поступлений на банковскую карту? Ургант и Слепаков «обстебали» певицу Монеточку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США366
Украина присвоила четыре санатория в Крыму137
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии384
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи108
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе116
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение