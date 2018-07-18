На Урале директор пошла на обман, чтобы обеспечить нужды школы

Свердловской области директор школы пошла на обман, чтобы обеспечить нужды образовательного учреждения. При этом часть денег женщина потратила на то, чтобы выплатить штрафы, наложенные на нее контролирующими органами, об этом сообщает в среду, 18 июля, «АиФ-Урал»

Инцидент произошел в общеобразовательной школе Серова. Директор фиктивно устроила свою знакомую воспитателем группы продленного дня. Однако заранее было известно, что новый сотрудник не будет работать в образовательном учреждении. При этом в дальнейшем женщина издавала приказы о назначении премий воспитательнице, которые выплачивались из муниципального и областного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, все деньги «воспитательница» передавала директору, которая самостоятельно распоряжалась ими. Всего таким образом ей удалось заполучить больше 110 тыс. рублей. Часть денег она потратила на нужды школы. Еще 40 тыс. рублей ушло на оплату административных штрафов, которые были наложены на нее контролирующими органами.

Директора признали виновной по статье «Служебный подлог» и «Мошенничество». Суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы. Также она должна будет выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.