Коптевская прокуратура добилась лишения водительских прав мужчины с психиатрическим расстройством

Коптевская межрайонная прокуратура провела проверку по материалу ОМВД России по району Коптево, выделенному из уголовного дела в отношении 28-летнего жителя столицы. Ранее мужчина был обвинен в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Кража».

В рамках предварительного расследования уголовного дела обвиняемому была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. По результатам установлено, что у мужчины — органическое расстройство личности в связи со смешанными заболеваниями, а так же синдром зависимости от психоактивных веществ.

«Указанные диагнозы входят в перечень медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации », — отмечается на официальном сайте столичной прокуратуры.

Вместе с тем, у гражданина имелось водительское удостоверение сроком действия до 2026 года.

По результатам проверки Коптевский межрайонный прокурор направил административное исковое заявление в Преображенский районный суд столицы о прекращении действия права жителя столицы на управление транспортными средствами.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу. (ео)