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Коптевская прокуратура добилась лишения водительских прав мужчины с психиатрическим расстройством
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Коптевская прокуратура добилась лишения водительских прав мужчины с психиатрическим расстройством 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Коптевская межрайонная прокуратура провела проверку по материалу ОМВД России по району Коптево, выделенному из уголовного дела в отношении 28-летнего жителя столицы. Ранее мужчина был обвинен в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Кража».
В рамках предварительного расследования уголовного дела обвиняемому была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. По результатам установлено, что у мужчины — органическое расстройство личности в связи со смешанными заболеваниями, а так же синдром зависимости от психоактивных веществ.
«Указанные диагнозы входят в перечень медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации», — отмечается на официальном сайте столичной прокуратуры.
Вместе с тем, у гражданина имелось водительское удостоверение сроком действия до 2026 года.
По результатам проверки Коптевский межрайонный прокурор направил административное исковое заявление в Преображенский районный суд столицы о прекращении действия права жителя столицы на управление транспортными средствами.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу. (ео)
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