Любитель пельменей предстанет перед судом

14-летний череповчанин обвиняется в совершении трех преступлений. Расследование завершено. Судьбу школьника определит суд.

Впервые подросток нарушил закон 10 марта, когда на ул. Ленина в Череповце избил 13-летнего школьника и отнял у него мобильный телефон. Через месяц он дважды совершил кражу пельменей в одном и том же магазине.

В отношении подростка возбудили уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Покушение на грабеж». Как пояснил сам несовершеннолетний, он преступил закон, так как у него не было денег на еду.