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Любитель пельменей предстанет перед судом
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Любитель пельменей предстанет перед судом 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
14-летний череповчанин обвиняется в совершении трех преступлений. Расследование завершено. Судьбу школьника определит суд.
Впервые подросток нарушил закон 10 марта, когда на ул. Ленина в Череповце избил 13-летнего школьника и отнял у него мобильный телефон. Через месяц он дважды совершил кражу пельменей в одном и том же магазине.
В отношении подростка возбудили уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Покушение на грабеж». Как пояснил сам несовершеннолетний, он преступил закон, так как у него не было денег на еду.
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