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Устроивший стрельбу на рынке в Казани получил 11 лет лишения свободы
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Устроивший стрельбу на рынке в Казани получил 11 лет лишения свободы 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Казанский репортер
КАЗАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Казани приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за стрельбу на рынке, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Татарстана.
"Прокуратура Советского района города Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка боеприпасов).
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Суд установил, что в ноябре 2017 года 38-летний житель на территории торговых павильонов на улице Журналистов во время конфликта по поводу долговых обязательств с двумя мужчинами выстрелил в них не менее 4 раз из пистолета ТТ. «Потерпевшим удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Как выяснилось, орудие преступления — пистолет ТТ образца 1933 года и 8 патронов к нему — подсудимый нашел и присвоил. Вину в содеянном подсудимый не признал», — уточнили в прокуратуре.
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