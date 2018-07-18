Госдума дала отмашку реформированию судебной системы

Государственная дума 17 июля приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект Верховного суда РФ о создании обособленных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции.

Как сообщал Legal.Report, ранее документ был возвращен к процедуре из-за нескольких важных поправок. В частности, место дислокации Первого апелляционного суда перенесено из Калуги Москву . Одновременно этот суд, а не Второй апелляционный в Санкт-Петербурге , как планировалось прежде, сделали апелляционной инстанцией для жалоб на акты Мосгорсуда , вынесенные по первой инстанции (в Москве же будет находиться и кассационный суд округа).

Кроме того, дополнен перечень руководителей судебной системы, возраст пребывания в должности для которых повышен с 70 до 76 лет. В него включили заместителей председателя Конституционного суда РФ — таким образом зампреду КС Ольге Хохряковой не придется через полгода уходить на пенсию. В этом списке также оказались главы создаваемых кассационных судов общей юрисдикции, арбитражных судов округов и заместители председателя ВС РФ (что актуально для зампреда ВС по гражданским делам Василия Нечаева , который свое 70-летие отметит уже в августе).

В итоге установлены следующие места дислокации пяти апелляционных и девяти кассационных удов общей юрисдикции, а также военных апелляций и кассаций:

В структуре как апелляций, так и кассаций может быть создано постоянное судебное присутствие в отдаленных местностях, которое будет выполнять функции проверочной судебной инстанции.

Апелляционные суды общей юрисдикции будут рассматривать жалобы на не вступившие в силу судебные акты, принятые в качестве первой инстанции судом субъекта РФ. По судебным актам, принятым в первой инстанции районным судом или мировым судьей, апелляционная инстанция остается прежней. Кассационным судам предстоит выступать в качестве кассационной инстанции по жалобам на вступившие в силу судебные акты на территории судебного округа.