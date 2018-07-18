Ещё
«Сидящий» архангельский полицейский повторно подозревается в коррупции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сидящий» архангельский полицейский повторно подозревается в коррупции 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Осуждённого сотрудника поморского УМВД подозревают в получении новых взяток.
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Архангельской области Игоря Лебедева.
В Следственном комитете сообщают, что его подозревают в превышении полномочий и получении двух взяток на общую сумму 3 млн рублей. Первую — за обеспечение победы одной строительной компании на реконструкцию здания областного УМВД. Вторую — от учредителя той же компании, который сейчас тоже под следствием.
Интересно, что сейчас подозреваемый уже отбывает наказание по другому приговору — за совсем другие взятки он получил 10 лет и штраф в 4 млн рублей с конфискацией имущества.
Напомним, весной в столице Поморья словили на получении взятки замдиректора архангельского техникума.
АиФ Архангельск: последние новости
Дело поморского убийцы старушек передали в суд В Архангельске расследуют убийство 22-летней няни Архангельские кондукторы будут носить униформу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США397
Украина присвоила четыре санатория в Крыму143
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии388
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи116
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе120
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение