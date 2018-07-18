«Сидящий» архангельский полицейский повторно подозревается в коррупции

Осуждённого сотрудника поморского УМВД подозревают в получении новых взяток.

Следственном комитете сообщают, что его подозревают в превышении полномочий и получении двух взяток на общую сумму 3 млн рублей. Первую — за обеспечение победы одной строительной компании на реконструкцию здания областного УМВД. Вторую — от учредителя той же компании, который сейчас тоже под следствием.

Интересно, что сейчас подозреваемый уже отбывает наказание по другому приговору — за совсем другие взятки он получил 10 лет и штраф в 4 млн рублей с конфискацией имущества.

Напомним, весной в столице Поморья словили на получении взятки замдиректора архангельского техникума.