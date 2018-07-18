Обвиняемых в нападении на полицейских в Саратове заподозрили в создании банды

САРАТОВ , 18 июля. / ТАСС /. Следователи завели новое уголовное дело в отношении жителей Саратова, обвиняемых в покушении на жизнь сотрудников полиции, а также убийстве нескольких человек. Об этом сообщает в среду пресс-служба СУ СК региона.

Полицейский, а также сотрудник Росгвардии получили ранения при задержании подозреваемых в особо тяжком преступлении в Энгельсском районе Саратовской области 21 марта. Позже были задержаны четыре человека, один из которых затем скончался.

"На основании собранных доказательств в отношении Романа Силенко (ранее скончался) и Алексея Клусова возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ по факту создания ими банды", — сказали в пресс-службе.

По версии следствия, помимо нападения на полицейских, с 2015 года члены банды совершили ряд убийств — сначала убийство 31-летнего мужчины, позже супружеской пары. Поводом в обоих случаях стали личные неприязненные отношения. Как выяснили следователи, в 2017 году члены банды застрелили 55-летнего предпринимателя, а после потребовали от его близких деньги в обмен на информацию об убийцах. Родственники обратились в полицию, что и помогло задержать злоумышленников.

"21 марта правоохранители назначили встречу с подозреваемыми, где обнаружили ноутбук. Они подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате этого пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии. С полученными телесными повреждениями потерпевшие были госпитализированы", — уточнили в ведомстве.