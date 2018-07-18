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Обвиняемых в нападении на полицейских в Саратове заподозрили в создании банды
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Обвиняемых в нападении на полицейских в Саратове заподозрили в создании банды 

ТАСС 18 минут назад
Фото: САРАТОВ24
САРАТОВ, 18 июля. /ТАСС/. Следователи завели новое уголовное дело в отношении жителей Саратова, обвиняемых в покушении на жизнь сотрудников полиции, а также убийстве нескольких человек. Об этом сообщает в среду пресс-служба СУ СК региона.
Полицейский, а также сотрудник Росгвардии получили ранения при задержании подозреваемых в особо тяжком преступлении в Энгельсском районе Саратовской области 21 марта. Позже были задержаны четыре человека, один из которых затем скончался.
"На основании собранных доказательств в отношении Романа Силенко (ранее скончался) и Алексея Клусова возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ по факту создания ими банды", — сказали в пресс-службе.
По версии следствия, помимо нападения на полицейских, с 2015 года члены банды совершили ряд убийств — сначала убийство 31-летнего мужчины, позже супружеской пары. Поводом в обоих случаях стали личные неприязненные отношения. Как выяснили следователи, в 2017 году члены банды застрелили 55-летнего предпринимателя, а после потребовали от его близких деньги в обмен на информацию об убийцах. Родственники обратились в полицию, что и помогло задержать злоумышленников.
"21 марта правоохранители назначили встречу с подозреваемыми, где обнаружили ноутбук. Они подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате этого пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии. С полученными телесными повреждениями потерпевшие были госпитализированы", — уточнили в ведомстве.
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