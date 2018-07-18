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В Киеве отправили под домашний арест подозреваемого в погроме лагеря цыган
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В Киеве отправили под домашний арест подозреваемого в погроме лагеря цыган 

РИА Новости 34 минуты назад
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест координатора националистической организации С14 Сергея Мазура, которого подозревают в погроме лагеря цыган на Лысой горе в Киеве, передает в среду агентство УНИАН со ссылкой на судью Наталию Чередниченко.
В конце апреля в СМИ появилась информация, что радикалы якобы разогнали лагерь цыган на Лысой горе в Киеве. Позже в интернете было опубликовали видео, на котором цыгане с детьми убегают от парней в масках, последние применяют газовые баллончики. Полиция возбудила уголовное дело.
"Мазур, которого подозревают в погроме лагеря ромов на Лысой горе в Киеве, взят под круглосуточный домашний арест", — говорится в сообщении.
По данным агентства, суд обязал Мазура носить электронный браслет, являться к следователю или прокурору по первому требованию, сдать на хранение следователю свой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, а также другие документы, дающие право въезда/выезда из страны.
Адвокат Мазура Дмитрий Биловчук сообщил агентству УНИАН, что будет подавать апелляционную жалобу, поскольку считает, что решение судьи Чередниченко «незаконно даже с формальной процессуальной точки зрения».
"На прошлом судебном заседании установлено, что моему подзащитному было неправильно предъявлено подозрение, то есть ходатайство об избрании меры пресечения было направлено в суд до предъявления ему подозрения. Поэтому мы считаем, что суд вообще не мог применить какую-либо меру пресечения в отношении Мазура", — цитирует адвоката УНИАН.
На Украине в последнее время участились нападения на цыган. В апреле в СМИ появилась информация о разгоне радикалами лагеря цыган в Киеве, полиция завела уголовное дело. В июне группа неизвестных напала на лагерь цыган во Львове, в результате чего погиб один человек, четверо пострадали. Полиция возбудила уголовное дело, семь человек были задержаны.
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала власти Украины приложить больше усилий, чтобы предотвратить нападения на цыган на территории страны.
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