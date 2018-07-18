В Киеве отправили под домашний арест подозреваемого в погроме лагеря цыган

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости . Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест координатора националистической организации С14 Сергея Мазура , которого подозревают в погроме лагеря цыган на Лысой горе в Киеве, передает в среду агентство УНИАН со ссылкой на судью Наталию Чередниченко.

В конце апреля в СМИ появилась информация, что радикалы якобы разогнали лагерь цыган на Лысой горе в Киеве. Позже в интернете было опубликовали видео, на котором цыгане с детьми убегают от парней в масках, последние применяют газовые баллончики. Полиция возбудила уголовное дело.

"Мазур, которого подозревают в погроме лагеря ромов на Лысой горе в Киеве, взят под круглосуточный домашний арест", — говорится в сообщении.

По данным агентства, суд обязал Мазура носить электронный браслет, являться к следователю или прокурору по первому требованию, сдать на хранение следователю свой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, а также другие документы, дающие право въезда/выезда из страны.

Адвокат Мазура Дмитрий Биловчук сообщил агентству УНИАН, что будет подавать апелляционную жалобу, поскольку считает, что решение судьи Чередниченко «незаконно даже с формальной процессуальной точки зрения».

"На прошлом судебном заседании установлено, что моему подзащитному было неправильно предъявлено подозрение, то есть ходатайство об избрании меры пресечения было направлено в суд до предъявления ему подозрения. Поэтому мы считаем, что суд вообще не мог применить какую-либо меру пресечения в отношении Мазура", — цитирует адвоката УНИАН.

На Украине в последнее время участились нападения на цыган. В апреле в СМИ появилась информация о разгоне радикалами лагеря цыган в Киеве, полиция завела уголовное дело. В июне группа неизвестных напала на лагерь цыган во Львове , в результате чего погиб один человек, четверо пострадали. Полиция возбудила уголовное дело, семь человек были задержаны.