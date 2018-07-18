В Новотроицке при аресте имущества мужчина угрожал взорвать газовые баллоны 

В Новотроицком районном отделе судебных приставов возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании общей суммы задолженности около 400 тысяч рублей.
Мужчина брал на себя обязательства по выполнению строительных работ, заказчик их оплачивал, однако никакого строительства не велось. Пятеро граждан обратились в суд о взыскании суммы долга.
На основании решения суда было возбуждено исполнительное производство. Был наложен арест на имущество должника, среди которого — строительный материал, производственное оборудование и инструменты. Общая сумма арестованного имущества составила свыше ста тысяч рублей.
Когда судебный пристав прибыл по адресу для изъятия и передачи имущества на реализацию специализированной организации, должник стал препятствовать работе судебного пристава. От физического сопротивления мужчина перешел к угрозам, обещая взорвать газовые баллоны.
Чтобы не допустить несчастного случая, были вызваны сотрудники полиции, а также газовой службы и скорой помощи.
Арестованное имущество было передано на реализацию, а должник привлечен к административной ответственности и доставлен в полицию, сообщает пресс-служба УФССП по Оренбургской области.