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«У тебя что, матери нет?»: вооруженный 32-летний наркоман взял в заложницы пенсионерку в Ростове-на-Дону
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«У тебя что, матери нет?»: вооруженный 32-летний наркоман взял в заложницы пенсионерку в Ростове-на-Дону 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 июля — Новая Кубань. Жуткие события разворачивались на ул. Волкова в г. Ростове-на-Дону 16 июля.
32-летний местный житель подбежал к случайной прохожей, обхватил ее за плечо, приставил к горлу нож и отвертку, а потом начал перемещаться по улице, удерживая женщину. 63-летняя женщина оказалась в заложницах. Спустя какое-то время мужчина вместе с пленницей опустился на землю.
Мужчина не высказывал каких-либо требований, но угроза жизни женщины явно имела место быть. Он неоднократно направлял нож и отвертку в сторону своей заложницы. Все происходило днем, было многолюдно. За женщину вступились прохожие. Граждане снимали все на видео.
Мужчины всеми возможными способами начали уговаривать злоумышленника отпустить женщину. Ему неоднократно предлагали покинуть место происшествия до приезда сотрудников полиции, обещая не препятствовать этому:
— Просто убегай, Вася, тебя никто не будет догонять. У тебя что, матери нет? Представь, что тут твоя мать сидит.
Однако мужчина не реагировал на данные предложения. В тот момент, когда к месту уже приближался наряд полиции, граждане были обеспокоены возможной реакцией мужчины. Даже высказывались предложения попросить сотрудников не приближаться к злоумышленнику до того момента, пока он не согласится отпустить заложницу.
— Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было применено табельное оружие. — Сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.
В тот момент, когда мужчина получил огнестрельное ранение, он поскользнулся на мокрой после дождя дороге, а заложнице удалось вырваться. Женщину немедленно передали бригаде Скорой помощи.
По предварительным данным в момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Установлено, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотических средств, оружия и боеприпасов, а также кражу.
В ведомстве сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека).
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