Самая большая взятка в Саратовской области составила 25 млн рублей

Саратове прошла пресс-конференция управления Следственного комитета России по Саратовской области . В начале мероприятия следователи привели статистику раскрытия уголовных дел за первое полугодие 2018 года. Делятся все дела по направленности. Так, увеличилось на 8% число случаев экстремистской направленности. В основном, злоумышленники действуют через социальные сети, размещая подобные материалы. Выявили 12 случаев. Завели восемь уголовных дел. Также, стабильно продолжают раскрывать дела коррупционной направленности.

В этом году было возбуждено 180 уголовных дел. Из них самые распространенные — дача взяток. По словам, следователей самая маленькая сумма подкупа была предложена полицейскому. Гражданин за решение своей проблемы попытался дать 400 рублей. Самую большую взятку получил глава одного из муниципальных образований области. Размер подкупа составил 25 миллионов рублей.

Также были возбуждены 14 дел в отношении спецсубъектов. Все они направлены в суд. Дела касаются трех депутатов, четырех глав муниципальных районов, четырех адвокатов, двух членов избирательных комиссий и одного судьи.

Не снижается число преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. Из 861 преступления, 151 носят тяжкий или особо тяжкий характер. 163 уголовных дела было возбуждено по статье причинение вреда по неосторожности и ущемление половых свобод.

Раскрыто 94 дел, которые совершали родственники детей. В результате насильственных действий погибли девять детей, еще 10 стали заложниками насилия в семье.

Также затронули тему о невнимательности родителей. Замечания следователей касались не только несчастных случаев на воде, а также падений детей в открытые люки. По последним произошло уже шесть ЧП, одно — с летальным исходом. По нему идет расследование уголовного дела. По ряду материалов проводятся проверки.