В Марксовском районе отец и сын получили на двоих 20 лет тюрьмы за два грамма марихуаны 

Ночью 9 февраля 61-летний Иван и его 36-летний сын Анатолий прибыли в поселок Красный Октябрь Саратовского района Саратовской области. Они купили у знакомого мужчины марихуану весом около 2,4 грамм. Пакетики с наркотиками прикрепили к своему телу с помощью скотча. Когда мужчины подъезжали в Марксовский район, их остановили сотрудники полиции. При досмотре марихуану обнаружили и изъяли.
Теперь отец и сын в ближайшие 12 лет вряд ли увидят друг друга. Судьба поломана: старший получил 12 лет колонии особого режима, младший — восемь лет колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области.