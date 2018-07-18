Директора костромской «Техносилы» обвиняют в долгах перед работниками

Дело директора магазина «Техносила» в Костроме рассмотрят в суде. Руководителя обвиняют в невыплате зарплаты на протяжении нескольких месяцев, сообщает областная прокуратура

Проблемы с выплатами были в 2016-2018 годах. От действий начальника пострадали 68 работников, а общая сумма долга составила более 2 миллионов 300 тысяч рублей.

Известно, что у предприятия была возможность выдавать зарплаты. В это время производились расчеты за товары, материалы, услуги на общую сумму более 40 миллионов рублей.

На имущество директора, земельный участок и машину наложен арест на общую сумму 387 тысяч 700 рублей.