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Директора костромской «Техносилы» обвиняют в долгах перед работниками
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Директора костромской «Техносилы» обвиняют в долгах перед работниками 

k1news.ru 48 минут назад
Фото: k1news.ru
Дело директора магазина «Техносила» в Костроме рассмотрят в суде. Руководителя обвиняют в невыплате зарплаты на протяжении нескольких месяцев, сообщает областная прокуратура.
Проблемы с выплатами были в 2016-2018 годах. От действий начальника пострадали 68 работников, а общая сумма долга составила более 2 миллионов 300 тысяч рублей.
Известно, что у предприятия была возможность выдавать зарплаты. В это время производились расчеты за товары, материалы, услуги на общую сумму более 40 миллионов рублей.
На имущество директора, земельный участок и машину наложен арест на общую сумму 387 тысяч 700 рублей.
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