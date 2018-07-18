Преподаватель университета в Тольятти предстанет перед судом за получение взятки

Тольятти перед судом предстанет преподаватель вуза, который обвиняется в получении взятки от студентов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Напомним, в мае текущего года женщина получила от двух студентов более 80 тысяч рублей. За указанную сумму преподаватель обещала закрыть академические задолженности учащихся. Против преподавателя было возбуждено уголовное дело о получении взятки.

«В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района города Тольятти для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось об аналогичном случае в конце апреля текущего года. Доцент тольяттинского университета был уличен в получении взятки от своего студента. За 14 тысяч рублей мужчина согласился закрыть академические долги учащегося.