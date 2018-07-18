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Преподаватель университета в Тольятти предстанет перед судом за получение взятки
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Преподаватель университета в Тольятти предстанет перед судом за получение взятки 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тольятти перед судом предстанет преподаватель вуза, который обвиняется в получении взятки от студентов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Напомним, в мае текущего года женщина получила от двух студентов более 80 тысяч рублей. За указанную сумму преподаватель обещала закрыть академические задолженности учащихся. Против преподавателя было возбуждено уголовное дело о получении взятки.
«В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района города Тольятти для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось об аналогичном случае в конце апреля текущего года. Доцент тольяттинского университета был уличен в получении взятки от своего студента. За 14 тысяч рублей мужчина согласился закрыть академические долги учащегося.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс
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