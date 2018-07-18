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Следователи за три дня нашли убийцу 43-летнего жителя Кстова
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Следователи за три дня нашли убийцу 43-летнего жителя Кстова 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Кстовском районе задержали подозреваемого в убийстве односельчанина. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, следователям на это потребовалось всего три дня.
Согласно информации, поздним вечером 15 июля 55-летний житель деревни Подлесово Кстовского района вместе с 43-летним односельчанином распивал спиртное на остановке общественного транспорта. Между мужчинами неожиданно произошел конфликт, а вскоре словесные перепалки переросли в драку. Тогда старший достал нож и не менее трех раз ударил им приятеля прямо в шею.
Пострадавший скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления.
Спустя три дня, 18 июля, следователи задержали мужчину по обвинению в убийстве. Сейчас он заключен под стражу до окончания расследования.
Отметил, что свою вину задержанный не признает.
Напомним, в Нижнем Новгороде осудили рецидивиста за попытку убить своего гостя.
Ранее мы сообщали о том, что 29-летний нижегородец до смерти избил мать за отказ дать ему денег на алкоголь.
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