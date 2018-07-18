Следователи за три дня нашли убийцу 43-летнего жителя Кстова

Согласно информации, поздним вечером 15 июля 55-летний житель деревни Подлесово Кстовского района вместе с 43-летним односельчанином распивал спиртное на остановке общественного транспорта. Между мужчинами неожиданно произошел конфликт, а вскоре словесные перепалки переросли в драку. Тогда старший достал нож и не менее трех раз ударил им приятеля прямо в шею.

Пострадавший скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления.

Спустя три дня, 18 июля, следователи задержали мужчину по обвинению в убийстве. Сейчас он заключен под стражу до окончания расследования.

Отметил, что свою вину задержанный не признает.

Напомним, в Нижнем Новгороде осудили рецидивиста за попытку убить своего гостя.

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