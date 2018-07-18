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Московского пенсионера ограбили на полтора миллиона рублей
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Московского пенсионера ограбили на полтора миллиона рублей 

360tv.ru 50 минут назад
66‐летний житель Москвы пострадал от рук неизвестных бандитов, которые ворвались в его частный дом в поселении Марушкинское. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам потерпевшего, трое неизвестных в черных масках проникли в дом и, угрожая ножом, связали его. Они забрали 20 тысяч долларов (1,26 миллиона рублей), драгоценности и уехали. Общую сумму ущерба пенсионер оценил в полтора миллиона рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой», максимальное наказание по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что воры‐домушники оставили жителя северного района Лианозово в Москве без ноутбука и утюга. Подозреваемые оказались бывшими зэками.
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