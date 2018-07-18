Московского пенсионера ограбили на полтора миллиона рублей

66‐летний житель Москвы пострадал от рук неизвестных бандитов, которые ворвались в его частный дом в поселении Марушкинское. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

По словам потерпевшего, трое неизвестных в черных масках проникли в дом и, угрожая ножом, связали его. Они забрали 20 тысяч долларов (1,26 миллиона рублей), драгоценности и уехали. Общую сумму ущерба пенсионер оценил в полтора миллиона рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой», максимальное наказание по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что воры‐домушники оставили жителя северного района Лианозово в Москве без ноутбука и утюга. Подозреваемые оказались бывшими зэками.