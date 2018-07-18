Неизвестные обокрали туриста из Ганы, молившегося около мечети на севере столицы

Заявление поступило в полицию в понедельник, 16 июля. Злоумышленники обокрали туриста, приехавшего в столицу из Ганы , в тот момент, когда он молился около мечети. Ночью в понедельник, 16 июля, в отделение полиции поступило заявление о краже от 30-летнего иностранного гражданина. — Турист из Западной Африки сообщил, что молился в парке возле мечети «Ярдям», расположенной на улице Хачатуряна. После чего увидел, что у него пропал оставленный на лавочке рюкзак с документами и 500 рублями, — сообщил сотрудник правоохранительных органов Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России приняли заявление и организовали проверку по данному факту, отмечает агентство городских новостей «Москва» . Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее столичные полицейские задержали двух злоумышленников, обокравших подданного Великобритании (подробнее…).