Неизвестные обокрали туриста из Ганы, молившегося около мечети на севере столицы 

Заявление поступило в полицию в понедельник, 16 июля.
Злоумышленники обокрали туриста, приехавшего в столицу из Ганы, в тот момент, когда он молился около мечети.
Ночью в понедельник, 16 июля, в отделение полиции поступило заявление о краже от 30-летнего иностранного гражданина.
— Турист из Западной Африки сообщил, что молился в парке возле мечети «Ярдям», расположенной на улице Хачатуряна. После чего увидел, что у него пропал оставленный на лавочке рюкзак с документами и 500 рублями, — сообщил сотрудник правоохранительных органов.
Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России приняли заявление и организовали проверку по данному факту, отмечает агентство городских новостей «Москва». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее столичные полицейские задержали двух злоумышленников, обокравших подданного Великобритании (подробнее…).