Предложив полицейским 15 килограмм металлолома фирма поплатилась штрафом на один миллион рублей

В Волжском районе Саратова трое сотрудников полиции выявили нарушения в одном из пунктов приема лома и отходов черных металлов в «ЛСК-Саратов». При составлении административного протокола представитель фирмы предложил урегулировать вопрос, пообещав проверяющим 15 килограмм металлолома. Подобная благодарность не вдохновила полицейских и они доложили о покушении на дачу взятки в прокуратуру

В конечном итоге суд постановил выплатить фирме штраф в размере один миллион рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.