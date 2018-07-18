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Предложив полицейским 15 килограмм металлолома фирма поплатилась штрафом на один миллион рублей
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Предложив полицейским 15 килограмм металлолома фирма поплатилась штрафом на один миллион рублей 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Волжском районе Саратова трое сотрудников полиции выявили нарушения в одном из пунктов приема лома и отходов черных металлов в «ЛСК-Саратов». При составлении административного протокола представитель фирмы предложил урегулировать вопрос, пообещав проверяющим 15 килограмм металлолома. Подобная благодарность не вдохновила полицейских и они доложили о покушении на дачу взятки в прокуратуру.
В конечном итоге суд постановил выплатить фирме штраф в размере один миллион рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
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