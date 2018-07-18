Ульяновца арестовали за ночное нападение на незнакомца

В ночь на 8 июля в одну из ульяновских больниц доставили истекающего кровью мужчину. Как оказалось, потерпевший вместе с супругой находился возле одного из магазинов по улице Хрустальной, и в какой-то момент у женщины вспыхнул конфликт с незнакомцем, ранее судимым за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Постепенно в перепалку был втянут и супруг женщины. Когда словесные аргументы у рецидивиста закончились, он выхватил нож и несколько раз обрушил его на жертву. В связи с установленными обстоятельствами нападавшему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Указанная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Мужчина арестован.