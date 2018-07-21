Организатора саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске отправили в СИЗО

Высокопоставленный чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Речь может идти о хищении нескольких миллионов рублей при проведении российско-казахстанского форума в Челябинске в ноябре 2017 года.

В качестве аргументов в пользу заключения Бахаева под стражу прокурор назвал возможность уничтожения им доказательств и оказания давления на свидетелей. В свою очередь адвокат просил отпустить подзащитного под залог или под домашний арест так как, по его мнению, конкретных доказательств вины Бахаева нет, а обвинение опирается на предположения.