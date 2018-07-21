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Организатора саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске отправили в СИЗО
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Организатора саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске отправили в СИЗО 

АиФ 21 июля 2018
Фото: АиФ
Суд Центрального района Челябинска заключил под стражу замминистра экономразвития Челябинской области Антона Бахаева, отвечавшего за проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.
Высокопоставленный чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Речь может идти о хищении нескольких миллионов рублей при проведении российско-казахстанского форума в Челябинске в ноябре 2017 года.
В качестве аргументов в пользу заключения Бахаева под стражу прокурор назвал возможность уничтожения им доказательств и оказания давления на свидетелей. В свою очередь адвокат просил отпустить подзащитного под залог или под домашний арест так как, по его мнению, конкретных доказательств вины Бахаева нет, а обвинение опирается на предположения.
Тем не менее, суд постановил заключить Бахаева в СИЗО на два месяца. Ранее обвиняемую по тому же делу Ольгу Алейникову, директора Агентства международного сотрудничества, отпустили под подписку о невыезде. Кроме того, в рамках расследования этого дела задержана Евгения Гаттарова — сестра вице-губернатора региона Руслана Гаттарова.
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