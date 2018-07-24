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Безналичная оплата и газовое топливо: общественный транспорт Челябинска готовят к саммитам ШОС и БРИКС
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Безналичная оплата и газовое топливо: общественный транспорт Челябинска готовят к саммитам ШОС и БРИКС 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Челябинский общественный транспорт хотят перевести на газ к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в городе в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.
У проекта уже появился потенциальный инвестор — АО «РариТЭК Холдинг». Компания готова поставлять в Челябинска современные экологически чистые автобусы. О характеристиках машины рассказал исполнительный директор фирмы Рамиль Нурутдинов: «Длина автобусы составляет более 10 метров. Данная модель выдерживает температурный режим от -45 до +50, оснащена системой автономного подогрева, имеет двойное остекление и бак на 350 литров топлива, которого хватает на 450 км. Это низкопольный автобус, который позволит также перевозить людей с ограниченными возможностями».
На первом этапе городу предоставят один автобус для тестирования. Если он пройдет все испытания, власти готовы закупить 150 таких машин.
Планируется, что на заправку новых автобусов будет уходить в среднем 5-7 минут. Заправочные станции установят на конечных пунктах, откуда транспорт выезжает в рейс.
Впрочем, переход на газовое топливо — не единственное нововведение. Вероятно, в общественном транспорте Челябинска введут безналичную оплату — с помощью бесконтактной банковской карты. Уже в августе в городе запустят один тестовый автобус, расплатиться за поездку в котором можно будет только по «безналу».
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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