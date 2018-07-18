В Тамбове завершили расследование убийства, совершенного 11 лет назад

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 марта 2007 года компания мужчин выпивала спиртное в квартире у одного из них. Затем один из них, бывший заключенный, стал предъявлять хозяину квартиры претензии, что тот «в тюрьме не сидел, а тюремные татуировки на руках сделал», после чего стал избивать.

Во время конфликта за хозяина квартиры заступился один из гостей. Тогда обвиняемый ударил его металлической монтировкой по голове, посадил в машину и отвез в лес. Там он зарезал 35-летнего мужчину.

Угрожая расправой, злоумышленник заставил свидетелей преступления молчать или давать ложные показания. Так, держа в страже остальных, преступник смог избежать наказания. Большую часть времени, прошедшего с момента убийства, преступник провел в местах лишения свободы за совершение различных грабежей и краж.

Лишь через 11 лет следователям удалось собрать достаточные доказательства виновности злоумышленника, в первую очередь найти новых, ранее неизвестных свидетелей. Сейчас уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Бондарского района направлено в суд. Мужчине предстоит ответить не только за убийство, но и за принуждение свидетеля к даче ложных показаний.