Ещё
В Тамбове завершили расследование убийства, совершенного 11 лет назад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тамбове завершили расследование убийства, совершенного 11 лет назад 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Тамбовской области следователи завершили расследование убийства, совершенного 11 лет назад, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, в ночь с 8 на 9 марта 2007 года компания мужчин выпивала спиртное в квартире у одного из них. Затем один из них, бывший заключенный, стал предъявлять хозяину квартиры претензии, что тот «в тюрьме не сидел, а тюремные татуировки на руках сделал», после чего стал избивать.
Во время конфликта за хозяина квартиры заступился один из гостей. Тогда обвиняемый ударил его металлической монтировкой по голове, посадил в машину и отвез в лес. Там он зарезал 35-летнего мужчину.
Угрожая расправой, злоумышленник заставил свидетелей преступления молчать или давать ложные показания. Так, держа в страже остальных, преступник смог избежать наказания. Большую часть времени, прошедшего с момента убийства, преступник провел в местах лишения свободы за совершение различных грабежей и краж.
Лишь через 11 лет следователям удалось собрать достаточные доказательства виновности злоумышленника, в первую очередь найти новых, ранее неизвестных свидетелей. Сейчас уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Бондарского района направлено в суд. Мужчине предстоит ответить не только за убийство, но и за принуждение свидетеля к даче ложных показаний.
АиФ: последние новости
Воронежец ударил ножом двух девушек, которые мешали ему играть в компьютер Воронежцев осудили за жестокое убийство хаски Пьяный воронежец пытался откупиться от инспектора ДПС золотым кольцом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США229
Украина присвоила четыре санатория в Крыму99
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии428
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи81
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе150
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение