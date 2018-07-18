В Энгельсском районе двое уроженцев Азербайджана похитили телку 

34 и 37-летний приятели решили вспомнить горские национальные традиции и обзавестись животными. В январе этого года они приехали в село Новая Терновка Энгельсского района Саратовской области. Они взломали два сарая: из одного похитили пять кур, а из другого вывели бычка и телку. В посадках бедных животных забили, но разделать туши и погрузить их в машину злоумышленники не успели. Их заметили местные жители и вызвали полицию. Мужчины попытались скрыться на машине, но были задержаны.
Каждый из похитителей приговорили к одному году и девяти месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.