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В Энгельсском районе двое уроженцев Азербайджана похитили телку
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В Энгельсском районе двое уроженцев Азербайджана похитили телку 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
34 и 37-летний приятели решили вспомнить горские национальные традиции и обзавестись животными. В январе этого года они приехали в село Новая Терновка Энгельсского района Саратовской области. Они взломали два сарая: из одного похитили пять кур, а из другого вывели бычка и телку. В посадках бедных животных забили, но разделать туши и погрузить их в машину злоумышленники не успели. Их заметили местные жители и вызвали полицию. Мужчины попытались скрыться на машине, но были задержаны.
Каждый из похитителей приговорили к одному году и девяти месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
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