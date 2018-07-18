Новосибирский облсуд вынес приговор банде, совершившей убийство из мести

Новосибирский областной суд вынес приговор шестерым участникам преступной группировки. Они были признаны виновными в убийстве.

Установлено, что весной 2016 года 37-летний житель Искитима был признан потерпевшим по делу о причинении ему тяжкого вреда здоровью. К уголовной ответственности был привлечен родственник одного из участников банды. В ночь на 27 декабря 2016 года обвиняемые догнали автомобиль мужчины, в котором также находился его знакомый. Злоумышленники несколько раз выстрелил в машину из ружья.

Потерпевший и его приятель выбежали из автомобиля. Знакомому потерпевшего удалось убежать. Владельцу машины скрыться не удалось. Осужденные нанесли ему множество ударов руками, ногами и ножом. Мужчина скончался на месте.

Установлено также, что участники группировки виновны еще в нескольких противозаконных деяниях. В октябре прошлого года главарь преступной группы совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней. А в декабре 2016 года двое членов преступной группы едва не убили двух посетителей кафе-бара «Пегас» в Прокопьевске Кемеровская область ).