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Новосибирский облсуд вынес приговор банде, совершившей убийство из мести
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Новосибирский облсуд вынес приговор банде, совершившей убийство из мести 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Новосибирский областной суд вынес приговор шестерым участникам преступной группировки. Они были признаны виновными в убийстве.
Установлено, что весной 2016 года 37-летний житель Искитима был признан потерпевшим по делу о причинении ему тяжкого вреда здоровью. К уголовной ответственности был привлечен родственник одного из участников банды. В ночь на 27 декабря 2016 года обвиняемые догнали автомобиль мужчины, в котором также находился его знакомый. Злоумышленники несколько раз выстрелил в машину из ружья.
Потерпевший и его приятель выбежали из автомобиля. Знакомому потерпевшего удалось убежать. Владельцу машины скрыться не удалось. Осужденные нанесли ему множество ударов руками, ногами и ножом. Мужчина скончался на месте.
Установлено также, что участники группировки виновны еще в нескольких противозаконных деяниях. В октябре прошлого года главарь преступной группы совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней. А в декабре 2016 года двое членов преступной группы едва не убили двух посетителей кафе-бара «Пегас» в Прокопьевске (Кемеровская область).
Подсудимые приговорены к длительным срокам: от 17 до 23 лет в колонии строгого режима.
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