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В Кирово-Чепецке обнаружено тело мужчины: молодой человек упал с 4 этажа
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В Кирово-Чепецке обнаружено тело мужчины: молодой человек упал с 4 этажа 

Vyatka-grad.ru 36 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственным отделом по городу Кирово-Чепецк следственного управления Следственного комитета России по Кировской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела молодого человека.
17 июля около 18 часов в городе Кирово-Чепецке около одного из домов по проспекту Мира было обнаружено тело молодого человека 1989 года рождения.
На место происшествия незамедлительно выехали следователи СО по городу Кирово-Чепецку СУ СКР по Кировской области, которые в ходе проведения первоначальных следственных действий установили предположительные обстоятельства случившегося.
«По версии следствия, в тот день компания молодых людей распивала спиртные напитки. В один момент молодой человек ушел на балкон и по неосторожности вывалился через перила. Очевидцы попытались его вытащить, однако, не смогли. Молодой человек упал с высоты 4 этажа. От полученных травм скончался на месте», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.
Фото — СУ СКР по Кировской области
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