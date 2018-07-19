В Кирово-Чепецке обнаружено тело мужчины: молодой человек упал с 4 этажа

17 июля около 18 часов в городе Кирово-Чепецке около одного из домов по проспекту Мира было обнаружено тело молодого человека 1989 года рождения.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи СО по городу Кирово-Чепецку СУ СКР по Кировской области, которые в ходе проведения первоначальных следственных действий установили предположительные обстоятельства случившегося.

«По версии следствия, в тот день компания молодых людей распивала спиртные напитки. В один момент молодой человек ушел на балкон и по неосторожности вывалился через перила. Очевидцы попытались его вытащить, однако, не смогли. Молодой человек упал с высоты 4 этажа. От полученных травм скончался на месте», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Фото — СУ СКР по Кировской области