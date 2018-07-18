25-летнего парня будут судить за убийство свободного брата, совершенное на пшеничном поле в Брюховецком районе

Краснодар . 18 июля — Новая Кубань. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного в июне 2017 года.

У 53-летнего мужчины и его 25-летнего сына был конфликт с родственником из-за раздела имущества.

Злоумышленники долгое время готовились к совершению преступления. Ещё осенью 2016 года 53-летний мужчина из сигнального пистолета соорудил самодельное огнестрельное оружие. После этого он вступил в преступный сговор со своим сыном.

5 июня 2017года 25-летний парень позвонил своему сводному брату по линии матери с просьбой забрать его. Таким образом, будущую жертву выманили в безлюдное место, в лесополосу при въезде в село Большой Бейсуг Брюховецкого района.

Когда родственник приехал, парень ждал его у обочины и сел к нему в машину на заднее пассажирское сидение. В это время из засады выбежал отец злоумышленника и выстрелил.

Пассажир начал добивать своего сводного брата ножом. При этом пострадавшему удалось бежать. Покинув салон авто он направился в сторону пшеничного поля в надежде спрятаться от нападавших. Однако его догнали, убили и скрылись.

29 июня 2017 года фигуранты были задержаны в Ростовской области