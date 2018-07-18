25-летнего парня будут судить за убийство свободного брата, совершенное на пшеничном поле в Брюховецком районе 

Краснодар. 18 июля — Новая Кубань. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного в июне 2017 года.
У 53-летнего мужчины и его 25-летнего сына был конфликт с родственником из-за раздела имущества.
Злоумышленники долгое время готовились к совершению преступления. Ещё осенью 2016 года 53-летний мужчина из сигнального пистолета соорудил самодельное огнестрельное оружие. После этого он вступил в преступный сговор со своим сыном.
5 июня 2017года 25-летний парень позвонил своему сводному брату по линии матери с просьбой забрать его. Таким образом, будущую жертву выманили в безлюдное место, в лесополосу при въезде в село Большой Бейсуг Брюховецкого района.
Когда родственник приехал, парень ждал его у обочины и сел к нему в машину на заднее пассажирское сидение. В это время из засады выбежал отец злоумышленника и выстрелил.
Пассажир начал добивать своего сводного брата ножом. При этом пострадавшему удалось бежать. Покинув салон авто он направился в сторону пшеничного поля в надежде спрятаться от нападавших. Однако его догнали, убили и скрылись.
29 июня 2017 года фигуранты были задержаны в Ростовской области.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарского края уточнили, что кубанцам предъявлено обвинение по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ. Инициатору убийства также инкриминируют ч.1 ст.222, ч.1 ст.223 УК РФ (незаконная переделка, изготовление и оборот огнестрельного оружия). Собрана необходимая доказательная база. Материалы дела будут рассматривать в Краснодарском краевом суде.