Следователи завели уголовное дело после гибели крановщицы на Серовском заводе ферросплавов

Накануне Серовский межрайонный следственный отделом СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели на производстве сотрудницы на Серовском заводе ферросплавов.

Напомним, трагедия на заводе произошла 8 июля. Во время работы крановщицы произошел взрыв из-за того, что раскаленный металл залили в не просушенный ковш крана. Горячий металл залил кабину, и женщина погибла на месте.

Как сообщил редакции «ФедералПресс» глава пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, возбуждено уголовное дело, следователи ведут проверку. Если будет установлено, что несчастный случай произошел из-за недосмотра и безалаберности, к ответственности привлекут лиц, отвечающие за безопасность на производстве.

Отметим, что недавно в Качканаре сотрудник стал инвалидом после ЧП на производстве: электрик «ЕвразЭнергоТранса» лишился обоих рук из-за сильного удара током.