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Следователи завели уголовное дело после гибели крановщицы на Серовском заводе ферросплавов
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Следователи завели уголовное дело после гибели крановщицы на Серовском заводе ферросплавов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне Серовский межрайонный следственный отделом СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели на производстве сотрудницы на Серовском заводе ферросплавов.
Напомним, трагедия на заводе произошла 8 июля. Во время работы крановщицы произошел взрыв из-за того, что раскаленный металл залили в не просушенный ковш крана. Горячий металл залил кабину, и женщина погибла на месте.
Как сообщил редакции «ФедералПресс» глава пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, возбуждено уголовное дело, следователи ведут проверку. Если будет установлено, что несчастный случай произошел из-за недосмотра и безалаберности, к ответственности привлекут лиц, отвечающие за безопасность на производстве.
Отметим, что недавно в Качканаре сотрудник стал инвалидом после ЧП на производстве: электрик «ЕвразЭнергоТранса» лишился обоих рук из-за сильного удара током.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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