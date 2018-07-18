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Башкирского депутата задержали по подозрению в незаконном предпринимательстве
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Башкирского депутата задержали по подозрению в незаконном предпринимательстве 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Стерлитамаке по подозрению в незаконном предпринимательстве и краже в особо крупном размере задержали местного депутата. Как сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР, в 2016 году дочь народного избранника арендовала сельскохозяйственный участок. Не имея лицензии, депутат организовал на нем добычу песчано-гравийной смеси, которую затем продавал.
Ущерб минприроды региона оценило в 10 миллионов рублей.
Мужчину задержали накануне, силовики провели обыски по месту его жительства и месту жительства родственников. Кроме того, обыски прошли и в отделе полиции.
Расследование уголовного дела продолжается.
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