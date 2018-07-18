Башкирского депутата задержали по подозрению в незаконном предпринимательстве

Стерлитамаке по подозрению в незаконном предпринимательстве и краже в особо крупном размере задержали местного депутата. Как сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР , в 2016 году дочь народного избранника арендовала сельскохозяйственный участок. Не имея лицензии, депутат организовал на нем добычу песчано-гравийной смеси, которую затем продавал.

Ущерб минприроды региона оценило в 10 миллионов рублей.

Мужчину задержали накануне, силовики провели обыски по месту его жительства и месту жительства родственников. Кроме того, обыски прошли и в отделе полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.