Пропавших из лагеря в Алуште подростков нашли в Феодосии 

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Крымские полицейские нашли двух подростков, которые накануне ушли из детского лагеря в Алуште. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
Речь идет о 15-летних Евгений Андреев и Евгений Ерушкин. К их поискам были привлечены все наряды полиции. Ориентировки с приметами разыскиваемых были направлены во все отделы полиции, размещены в СМИ и соцсетях.
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"В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции 18 июля около 04:00 установили местонахождение несовершеннолетних. Подростки были найдены в Феодосии, где, как они признались, «отдыхали». С их слов, никаких противоправных деяний в отношении них за время отсутствия совершено не было", — отметили в МВД.
После проведения профилактических бесед правоохранители вернули подростков в Алушту.