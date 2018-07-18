Ещё
Дело по убийству рязанского таксиста направлено в суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело по убийству рязанского таксиста направлено в суд 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Московским МСО Рязани СУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего рязанца, обвиняемого в убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.
АиФ Рязань: последние новости
Сасовский сантехник, задушивший клиентку, обжалует приговор В Старожилове пьяный местный житель напал на полицейского и выбил ему глаз Дело о растрате в рязанской автоколонне №1310 поступило в суд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США233
Украина присвоила четыре санатория в Крыму101
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии429
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи83
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение