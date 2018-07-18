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Дело по убийству рязанского таксиста направлено в суд
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Дело по убийству рязанского таксиста направлено в суд
АиФ Рязань
1 час назад
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АиФ Рязань
Московским МСО
Рязани
СУ СК
России
завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего рязанца, обвиняемого в убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.
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