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Штраф за незаконные азартные игры вырос в России
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Штраф за незаконные азартные игры вырос в России 

Вологда.рф 36 минут назад
Фото: Вологда.рф
Депутаты Госдумы РФ приняли поправки, ужесточающие наказание за организацию азартных игр вне специальных зон и продажу лотерейных билетов несовершеннолетним.
Организация подпольного казино или установка игровых аппаратов теперь «обойдется» в 500 тыс. рублей. Суд также может отправить нарушителей на 240 часов обязательных работ, ограничить свободу на четыре года или отправить в колонию на срок до двух лет.
Продавцы лотерейных билетов, продавших их несовершеннолетним, отделаются более простым наказанием. Физическим лицам придется заплатить штраф в 3 тыс. рублей, должностным лицам — до 20 тыс. рублей, юрлицам — до 40 тыс. рублей.
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