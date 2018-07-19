Штраф за незаконные азартные игры вырос в России

Депутаты Госдумы РФ приняли поправки, ужесточающие наказание за организацию азартных игр вне специальных зон и продажу лотерейных билетов несовершеннолетним.

Организация подпольного казино или установка игровых аппаратов теперь «обойдется» в 500 тыс. рублей. Суд также может отправить нарушителей на 240 часов обязательных работ, ограничить свободу на четыре года или отправить в колонию на срок до двух лет.

Продавцы лотерейных билетов, продавших их несовершеннолетним, отделаются более простым наказанием. Физическим лицам придется заплатить штраф в 3 тыс. рублей, должностным лицам — до 20 тыс. рублей, юрлицам — до 40 тыс. рублей.