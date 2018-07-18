Госдума ужесточила наказание за незаконную организацию азартных игр

Государственная дума приняла в третьем чтении правительственные поправки в УК и КоАП России , которые ужесточают ответственность за незаконную организацию и проведение лотерей и азартных игр.

Теперь организация азартных игр без лицензии и систематическое предоставление помещений для их незаконного проведения будут наказываться штрафом до 500 тыс. рублей, либо обязательными работами до 240 часов, либо ограничением свободы до четырёх лет или лишением свободы до двух лет, передаёт РИА Новости

Второй проект закона, который был принят нижней палатой парламента устанавливает административную ответственность за распространение лотерейных билетов лицам, которым ещё не исполнилось 18 лет.

За подобное нарушение будет грозить штраф до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Также вводятся штрафы за привлечение несовершеннолетних к работе в игорных заведениях.