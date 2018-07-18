Адвокат матери инвалида получил документ о прекращении дела о наркоторговле

Уголовное дело в отношении Конновой, матери ребенка-инвалида, было возбуждено после того, как, по версии следствия, женщина незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам. Конновой грозило от 4 до 8 лет колонии. Позже в МВД РФ сообщили о закрытии дела, а глава ведомства Владимир Колокольцев поручил разобраться во всех обстоятельствах, которые привели к возбуждению дела. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал в ситуации Конновой исключить «формальный подход».

"Только что адвокату вручена копия постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении его доверителя", — пояснили в пресс-службе.

По данным полиции, 6 июля по результатам проверки руководством ГСУ ГУМВД России по Москве было принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Конновой.

Материалы были переданы в СУ УВД по ЦАО для проведения дополнительной проверки. В управлении добавили, что в понедельник, 16 июля, женщина вместе с адвокатом были вызваны к следователю, где он уведомил их об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Конновой прекратила действие.

Мать мальчика-инвалида еще не верит, что МВД закрыло дело против нее