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Адвокат матери инвалида получил документ о прекращении дела о наркоторговле
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Адвокат матери инвалида получил документ о прекращении дела о наркоторговле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Полиция Москвы вручила адвокату матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которая перепродала через интернет лекарства с содержанием диазепама, копию постановления о прекращении уголовного дела в отношении москвички, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
Уголовное дело в отношении Конновой, матери ребенка-инвалида, было возбуждено после того, как, по версии следствия, женщина незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам. Конновой грозило от 4 до 8 лет колонии. Позже в МВД РФ сообщили о закрытии дела, а глава ведомства Владимир Колокольцев поручил разобраться во всех обстоятельствах, которые привели к возбуждению дела. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал в ситуации Конновой исключить «формальный подход».
"Только что адвокату вручена копия постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении его доверителя", — пояснили в пресс-службе.
По данным полиции, 6 июля по результатам проверки руководством ГСУ ГУМВД России по Москве было принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Конновой.
Материалы были переданы в СУ УВД по ЦАО для проведения дополнительной проверки. В управлении добавили, что в понедельник, 16 июля, женщина вместе с адвокатом были вызваны к следователю, где он уведомил их об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Конновой прекратила действие.
Мать мальчика-инвалида еще не верит, что МВД закрыло дело против нее
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