Глава сельсовета в Башкирии бесплатно выделил участок у озера Аслыкуль

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Бывший глава Алгинского сельсовета обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, в феврале 2012 года чиновник предоставил местному жителю поддельную справку из похозяйственной книги. Она дала ему право пользоваться 5 сотками земли на берегу озера Аслыкуль. Эта поддельная справка стала основанием для регистрации права собственности на этот участок без выплаты выкупной стоимости в размере 227 тыс. рублей.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления. На земельный участок наложен арест.

Уголовное дело направлено в Давлекановский районный суд.