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Глава сельсовета в Башкирии бесплатно выделил участок у озера Аслыкуль
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Глава сельсовета в Башкирии бесплатно выделил участок у озера Аслыкуль 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Бывший глава Алгинского сельсовета обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.
По версии следствия, в феврале 2012 года чиновник предоставил местному жителю поддельную справку из похозяйственной книги. Она дала ему право пользоваться 5 сотками земли на берегу озера Аслыкуль. Эта поддельная справка стала основанием для регистрации права собственности на этот участок без выплаты выкупной стоимости в размере 227 тыс. рублей.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления. На земельный участок наложен арест.
Уголовное дело направлено в Давлекановский районный суд.
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