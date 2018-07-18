На Ставрополье юношу осудят за фотографию с нацистским приветствием

Юношу из Изобильного обвинили в осквернении символов воинской славы России , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Поводом для уголовного дела послужила фотография, снятая в ноябре 2017 года. На ней 20-летний юноша позирует на фоне мемориала в Рыздвяном с рукой, поднятой в приветствии «Третьего рейха». Провокационную фотографию обвиняемый опубликовал в интернете.

Следователи доказали причастность юноши к нарушению закона, провели экспертизы и допросили свидетелей. Уголовное дело об осквернении символов воинской славы направлено прокурору, после чего его рассмотрят в суде.