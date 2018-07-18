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На Ставрополье юношу осудят за фотографию с нацистским приветствием
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На Ставрополье юношу осудят за фотографию с нацистским приветствием 

АиФ Ставрополье 13 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Юношу из Изобильного обвинили в осквернении символов воинской славы России, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Поводом для уголовного дела послужила фотография, снятая в ноябре 2017 года. На ней 20-летний юноша позирует на фоне мемориала в Рыздвяном с рукой, поднятой в приветствии «Третьего рейха». Провокационную фотографию обвиняемый опубликовал в интернете.
Следователи доказали причастность юноши к нарушению закона, провели экспертизы и допросили свидетелей. Уголовное дело об осквернении символов воинской славы направлено прокурору, после чего его рассмотрят в суде.
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