За хищение материнского капитала мошенница получила 2,5 года тюрьмы

За махинации с материнским капиталом аферистка из Новотроицка ответила перед судом.

Как сообщают в Новотроицком городском суде, для легкого заработка мошенница открыла фиктивное агентство недвижимости. Представляясь его директором, она предлагала клиентам оформить сделку купли-продажи квартиры с использованием материнского капитала. На удочку мошенницы попалось шесть человек. Каждого из них женщина обманула более чем на 400 тыс. рублей.

Признавать свою вину в преступлениях злоумышленница отказалась. Учитывая все смягчающие обстоятельства и тяжесть совершенных преступлений, суд приговорил аферистку к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима . Требования потерпевших о возмещении материального ущерба также удовлетворены.

В законную силу приговор суда еще не вступил.