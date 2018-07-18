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За хищение материнского капитала мошенница получила 2,5 года тюрьмы
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За хищение материнского капитала мошенница получила 2,5 года тюрьмы 

ProOren 11 минут назад
Фото: ProOren
За махинации с материнским капиталом аферистка из Новотроицка ответила перед судом.
Как сообщают в Новотроицком городском суде, для легкого заработка мошенница открыла фиктивное агентство недвижимости. Представляясь его директором, она предлагала клиентам оформить сделку купли-продажи квартиры с использованием материнского капитала. На удочку мошенницы попалось шесть человек. Каждого из них женщина обманула более чем на 400 тыс. рублей.
Признавать свою вину в преступлениях злоумышленница отказалась. Учитывая все смягчающие обстоятельства и тяжесть совершенных преступлений, суд приговорил аферистку к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Требования потерпевших о возмещении материального ущерба также удовлетворены.
В законную силу приговор суда еще не вступил.
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