Красноярца осудят за массовые домогательства до несовершеннолетних

41-летнего жителя Красноярска осудят за совращение несовершеннолетних девушек. Его обвиняют в совершении 26 преступлений сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Установлено, что с 2014 по 2017 годы мужчина знакомился с молодыми девушками, подъезжая к ним на автомобиле Lada Priora. Он предлагал им подработку — за деньги убраться в его квартире или офисе. Юные красноярки соглашались и садились к незнакомцу в машину.

«Все преступления обвиняемый совершал по аналогичному сценарию, выбирая жертв из числа учащихся лицеев и техникумов Свердловского и Советского районов. Кроме того, обвиняемый находил девушек на сайте поиска работы, также предлагая им уборку офисов или квартир за деньги», — говорится в сообщении.

Обвиняемый снимал сцены насилия на видеокамеру. Затем он грозился опубликовать записи в интернете и принуждал девушек встречаться с ним по нескольку раз.

Следователи вышли на насильника после ДТП в Красноярске. Мужчина на отечественном автомобиле наехал на сотрудника полиции и попытался скрыться. Он бросил машину во дворе дома по пр. Красноярский рабочий, 109 А. Там правоохранители и обнаружили мобильный телефон с детской порнографией.

«В ходе проверки контактов из телефона, были установлены пять девушек, позже признанных потерпевшими по делу. Всего в ходе следствия потерпевшими признаны девять девушек и один сотрудник полиции. 13 сентября 2017 года подозреваемый был задержан», — пояснили в ведомстве.

Обвиняемый имеет высшее медицинское образование, но он никогда не работал по профессии. Мужчина занимался инвестициями, владел большим количеством квартир и земельных участков. Свою вину в совершенных преступлениях насильник не признал.

Отмечается, что на имущество подозреваемого наложен арест на сумму 5,5 млн рублей. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения.