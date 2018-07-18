Красноярца будут судить за 26 эпизодов сексуального насилия

Следствием установлено, что в течение трех лет (с мая 2014 года по март 2017 года) в городе Красноярске обвиняемый знакомился с молодыми девушками, подъезжая к потерпевшим на автомобиле «Лада приора» белого цвета. Жертв чаще всего выбирал из числа учащихся лицеев и техникумов Свердловского и Советского районов города Красноярска, нуждающихся в деньгах ввиду малообеспеченности. Он предлагал им за деньги убраться у него в квартире или офисе. Пользуясь доверчивостью девушек, он привозил их в квартиру, расположенную в Октябрьском районе краевого центра, где совершал в отношении них сексуальное насилие. Все преступления обвиняемый совершал по аналогичному сценарию. Кроме того, обвиняемый находил девушек на сайте поиска работы, также предлагая им уборку офисов или квартир за деньги. «Обстоятельства некоторых преступлений в отношении несовершеннолетних обвиняемый фиксировал на видеозапись, после чего угрожая им распространением этих данных среди их знакомых и среди студентов по месту их обучения в колледже, понуждал девушек к многочисленным встречам для совершения с ним действий сексуального характера, которые он совершал в одной из квартир, расположенных в Октябрьском районе г. Красноярска, а также в своем автомобиле, — сообщает сайт Следственного комитета

Склонность к видеозаписям сыграла для него фатальную роль. С ноября 2014 года по апрель 2015 года обвиняемый, находясь около кладбища „Бадалык“ в своем автомобиле, неоднократно вел видеосъемку половых сношений с одной из несовершеннолетних потерпевших, создавая тем самым материалы порнографического характера, которые в ходе следствия были обнаружены и изъяты в его автомобиле, который он в марте 2017 года в спешке оставил во дворе дома 109 „а“ пр. Красноярский рабочий г. Красноярска, скрываясь от задержания, после того, как он на автомобиле наехал на сотрудника полиции, которому он причинил вред здоровью средней степени тяжести. В автомобиле обвиняемого был обнаружен оставленный им сотовый телефон. В ходе проверки контактов из телефона, были установлены 5 девушек, позже признанных потерпевшими по делу. Всего в ходе следствия потерпевшими признаны 9 девушек и 1 сотрудник полиции. 13 сентября 2017 года обвиняемый был задержан.

Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях обвиняемый не признал. На его имущество наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.