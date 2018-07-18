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Осужденного за взяточничество экс-заместителя начальника УМВД подозревают в новых преступлениях
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Осужденного за взяточничество экс-заместителя начальника УМВД подозревают в новых преступлениях 

29.ru 27 минут назад
Фото: 29.ru
Игорь Лебедев отбывает наказаниеза взятку и превышение полномочий с октября 2017 года
В отношении бывшего заместителя начальника регионального УМВД Игоря Лебедева, отбывающего 10-летний срок за взяточничество с октября прошлого года, возбудили новое уголовное дело. Его подозревают в получении еще двух взяток и превышении должностных полномочий.
Лебедев попал в колонию за обеспечение победы на торгах двух организаций, ремонтирующих объекты УМВД. Тогда звучала сумма взятки более, чем в миллион рублей.
Новое дело не сильно отличается от предыдущего. По версии следствия, в 2013 году Лебедев получил взятку в два миллиона рублей от ООО «Северо-Западная строительная компания». За это организация получила право на заключение контракта реконструкции административного здания УМВД.
Затем, по версии следствия, в 2014-2015 годах Лебедев получил от «СЗСК» еще одну взятку, на этот раз в один миллион рублей в виде сберегательного сертификата. За это он организовал подготовку и согласование документов о приемке невыполненных работ на сумму 20 миллионов рублей, которые перевели на счет организации.
Также уголовное дело за дачу взятки возбудили в отношении учредителя «Северо-Западной строительной компании» Исаченко Алексея. Как пояснили представители организации, фирма находится на ликвидации, так как не вела деятельности. До Алексея дозвониться не удалось — абонент временно недоступен.
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