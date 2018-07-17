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Врачи запретили DJ Smash лететь в Пермь на вынесение приговора тем, кто избил его в ночном клубе
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Врачи запретили DJ Smash лететь в Пермь на вынесение приговора тем, кто избил его в ночном клубе 

59.ru 22 часа назад
Фото: 59.ru
Андрей Ширман не сможет приехать на приговор из-за проблем со здоровьем
DJ Smash, которому сломали челюсть в пермском клубе «Дом культуры» в ночь с 9 на 10 февраля, не будет присутствовать при оглашении приговора тем, кого считает своими обидчиками, — Александру Телепневу и Сергею Ванкевичу. Лететь в Пермь ему запретили врачи.
— По состоянию здоровья Андрей не сможет присутствовать в зале суда 18 июля, — рассказала 59.ru PR-менеджер DJ Smash Наталия Дорогова. — Врачи временно рекомендовали ему воздержаться от перелетов. Противопоказания возникли в том числе из-за последствий травмы, полученной в клубе. Интересы Андрея в суде будут представлять его адвокаты. Также мы будем следить за онлайн-трансляцией, которую традиционно ведет 59.ru.
DJ Smash избили в пермском клубе «Дом культуры» в ночь с 9 на 10 февраля. Артист получил сложный перелом челюсти. В эксклюзивном интервью 59.ru он рассказывал, что удары ему нанесли Александр Телепнев и Сергей Ванкевич. Они отрицали свою причастность. Признательные показания экс-депутат дал только во время суда. С учетом этого, а также того факта, что у Телепнева есть дети, прокурор попросил отправить обоих обвиняемых в колонию-поселение на 3,5 года.
Андрей Ширман прилетал на одно из заседаний суда. После него он заявил, что хочет добиться реального срока для своих обидчиков.
59.ru: последние новости
Врачи запретили DJ Smash лететь в Пермь на вынесение приговора тем, кто избил его в ночном клубе Пермский суд на два года лишил свободы виновных в избиении DJ Smash в «Доме культуры» Подростка, устроившего резню в пермской школе, отправили в психбольницу
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