Врачи запретили DJ Smash лететь в Пермь на вынесение приговора тем, кто избил его в ночном клубе

Андрей Ширман не сможет приехать на приговор из-за проблем со здоровьем

DJ Smash, которому сломали челюсть в пермском клубе «Дом культуры» в ночь с 9 на 10 февраля, не будет присутствовать при оглашении приговора тем, кого считает своими обидчиками, — Александру Телепневу Сергею Ванкевичу . Лететь в Пермь ему запретили врачи.

— По состоянию здоровья Андрей не сможет присутствовать в зале суда 18 июля, — рассказала 59.ru PR-менеджер DJ Smash Наталия Дорогова. — Врачи временно рекомендовали ему воздержаться от перелетов. Противопоказания возникли в том числе из-за последствий травмы, полученной в клубе. Интересы Андрея в суде будут представлять его адвокаты. Также мы будем следить за онлайн-трансляцией, которую традиционно ведет 59.ru.

DJ Smash избили в пермском клубе «Дом культуры» в ночь с 9 на 10 февраля. Артист получил сложный перелом челюсти. В эксклюзивном интервью 59.ru он рассказывал, что удары ему нанесли Александр Телепнев и Сергей Ванкевич. Они отрицали свою причастность. Признательные показания экс-депутат дал только во время суда. С учетом этого, а также того факта, что у Телепнева есть дети, прокурор попросил отправить обоих обвиняемых в колонию-поселение на 3,5 года.

Андрей Ширман прилетал на одно из заседаний суда. После него он заявил, что хочет добиться реального срока для своих обидчиков.